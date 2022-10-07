Обратите внимание! Это важно!!!

Перед строительством любого объекта на Вашем приусадебном участке нужно получить разрешение в исполкоме и разработать в установленном порядке проектную документацию.

Для использования приусадебного участка и жилого дома может понадобиться забор, сарай или гараж. При размещении таких построек, ограждений нужно соблюдать определенные правила.

В личном подсобном хозяйстве граждан на праве частной собственности могут находиться хозяйственные строения и сооружения, многолетние насаждения, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке - транспортные средства, а также иное имущество, не запрещенное законодательством Республики Беларусь.

Приусадебный участок - земельный участок, на котором расположен Ваш жилой дом с различными постройками и на котором Вы ведете личное подсобное хозяйство (выращиваете ягоды, овощи и т.п.).

Что можно построить?

На приусадебном участке Вы можете построить различные сооружения для хозяйственных нужд, хранения автомобиля, содержания домашних животных и пр. Данные сооружения называются хозпостройками.

Разместить на участке можно:

- гараж;

- навес;

- баню;

- летнюю кухню;

- сарай для хранения хозяйственного инвентаря и др.

На приусадебном участке могут находиться также иные сооружения, которые не являются хозпостройками. Например, небольшой водоем (пруд, бассейн) площадью до 0,01 га и глубиной до 2 метров.

Как можно строить?

При выборе места расположения хозпостройки нужно учитывать расстояние до соседнего земельного участка.

Расстояние от окон жилых помещений жилого дома до стен дома и хозяйственных построек, за исключением построек для содержания животных, а также площадок (навеса) для размещения личного транспорта, расположенных на соседних (смежных) земельных участках, должно составлять не менее 6 м.

Расстояние от границ соседнего (смежного) участка следует принимать, м, не менее:

- до отдельно стоящего жилого дома, гостевого домика - 3;

- до ландшафтно-обустроенного пруда-копани, не дренирующего в грунт бассейна - 3;

- до вольеров с домашними животными - 4;

- до хозяйственных построек, пергол и беседок (высотой не более 3 м) - 1;

- до площадок временного складирования строительных материалов

(высотой складирования не более 3 м) - 1.

От границ соседнего (смежного) земельного участка следует размещать растения на расстоянии, м, не менее:

- высокорослые (высотой более 3 м) - 3;

- среднерослые (высотой до 3 м) - 2;

- низкорослые (высотой до 2 м) - 1.

В зоне 1 м до границы участка разрешается размещение газона и цветочных растений высотой не более 1 м.

Возведение нового жилого дома и хозяйственных построек, а также реконструкция существующего жилого дома и хозяйственных построек в районах сложившейся усадебной застройки допускается на расстоянии менее 3 и 1 м соответственно от границы земельного участка при наличии нотариально заверенного письменного согласия смежного(-ых) землепользователя(-ей) и при условии соблюдения противопожарных, санитарных, экологических и других действующих нормативов.

Хозпостройки, расположенные на минимальном расстоянии до границы соседнего участка, можно строить высотой не более 3 м до верха парапета или плоской кровли, не более 5 м до конька.

Вы можете соединять вместе несколько хозпостроек или пристроить некоторые к жилому дому (гараж, баню, теплицу).

При строительстве хозпостройки также необходимо соблюдать противопожарные разрывы до зданий на соседнем участке. Такие разрывы могут составлять от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости здания.

Как установить забор?

Ограждение (забор) на своем участке необходимо устанавливать по границе с соседними (смежными) земельными участками, установленной геодезическим способом.

Забор может быть как прозрачным, так и полностью непрозрачным и высотой не более 2 м.