Обратите внимание! Это важно!!!
Перед строительством любого объекта на Вашем приусадебном участке
нужно получить разрешение в исполкоме и разработать в установленном
порядке проектную документацию.
Для использования приусадебного участка и жилого дома может понадобиться
забор, сарай или гараж. При размещении таких построек, ограждений нужно
соблюдать определенные правила.
В личном подсобном хозяйстве граждан на праве частной собственности
могут находиться хозяйственные строения и сооружения, многолетние
насаждения, в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке - транспортные средства, а также иное имущество, не запрещенное
законодательством Республики Беларусь.
Приусадебный участок
- земельный участок, на котором расположен Ваш жилой дом с различными
постройками и на котором Вы ведете личное подсобное хозяйство
(выращиваете ягоды, овощи и т.п.).
Что можно построить?
На приусадебном участке Вы можете построить различные сооружения для
хозяйственных нужд, хранения автомобиля, содержания домашних животных и пр.
Данные сооружения называются хозпостройками.
Разместить на участке можно:
- гараж;
- навес;
- баню;
- летнюю кухню;
- сарай для хранения хозяйственного инвентаря и др.
На приусадебном участке могут находиться также иные сооружения, которые
не являются хозпостройками. Например, небольшой водоем (пруд, бассейн)
площадью до 0,01 га и глубиной до 2 метров.
Как можно строить?
При выборе места расположения хозпостройки нужно учитывать расстояние до
соседнего земельного участка.
Расстояние от окон жилых помещений жилого дома до стен дома и хозяйственных
построек, за исключением построек для содержания животных, а также площадок
(навеса) для размещения личного транспорта, расположенных на соседних
(смежных) земельных участках, должно составлять не менее 6 м.
Расстояние от границ соседнего (смежного) участка следует принимать, м, не
менее:
- до отдельно стоящего жилого дома, гостевого домика - 3;
- до ландшафтно-обустроенного пруда-копани, не дренирующего в грунт
бассейна - 3;
- до вольеров с домашними животными - 4;
- до хозяйственных построек, пергол и беседок (высотой не более 3 м) - 1;
- до площадок временного складирования строительных материалов
(высотой складирования не более 3 м) - 1.
От границ соседнего (смежного) земельного участка следует размещать
растения на расстоянии, м, не менее:
- высокорослые (высотой более 3 м) - 3;
- среднерослые (высотой до 3 м) - 2;
- низкорослые (высотой до 2 м) - 1.
В зоне 1 м до границы участка разрешается размещение газона и цветочных
растений высотой не более 1 м.
Возведение нового жилого дома и хозяйственных построек, а также
реконструкция существующего жилого дома и хозяйственных построек в районах
сложившейся усадебной застройки допускается на расстоянии менее 3 и 1 м
соответственно от границы земельного участка при наличии нотариально
заверенного письменного согласия смежного(-ых) землепользователя(-ей) и при
условии соблюдения противопожарных, санитарных, экологических и других
действующих нормативов.
Хозпостройки, расположенные на минимальном расстоянии до границы соседнего
участка, можно строить высотой не более 3 м до верха парапета или плоской
кровли, не более 5 м до конька.
Вы можете соединять вместе несколько хозпостроек или пристроить некоторые к
жилому дому (гараж, баню, теплицу).
При строительстве хозпостройки также необходимо соблюдать
противопожарные разрывы до зданий на соседнем участке. Такие разрывы
могут составлять от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости
здания.
Как установить забор?
Ограждение (забор) на своем участке необходимо устанавливать по границе с
соседними (смежными) земельными участками, установленной геодезическим
способом.
Забор может быть как прозрачным, так и полностью непрозрачным и высотой не
более 2 м.